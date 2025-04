Tennis: nel vivo l’Open del Tc Riccione e il torneo Veterani del Forum, da domani Terza e Quarta al Paradiso

RICCIONE. Avanza il classico torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta del torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 3.500 euro di montepremi, che vede al via tanti giocatori di assoluto valore, da seguire con interesse fino al 21 aprile, giorno dedicato alle finali.

Si qualificano per il tabellone principale Luca Butti, Alessandro Pesaresi e Luca Marco Casanova del Tc Riccione, Pietro Spezi (Ct Cerri) e Daniele Longo (Tennis Villa Carpena).

Tabellone di 3° maschile, 1° turno: Iangabriel Ferrara (3.3)-Frederick Cortesi (3.2) 6-3, 7-6. Turno di qualificazione: Alessandro Alquati (3.1, n.1)-Francesco Muratori (3.3) 7-6, 6-1, Luca Butti (3.1, n.2)-Leonardo Bartoletti (3.3) 6-7, 6-2, 10-3, Pietro Spezi (3.1, n.4)-Nicolò Santi (3.3) 7-5, 6-1, Luca Marco Casanova (3.1, n.5)-Paolo Bologna (3.3) 6-0, 6-0, Edoardo Pozzi (3.1, n.7)-Gian Matteo Zanzi (3.2) 6-2, 6-2, Daniele Longo (3.1, n.8)-Enea Sabatini (3.2) 6-3, 6-3, Alessandro Pesaresi (3.1, n.12)-Vincenzo D’Alise (3.1) 6-3, 3-6, 10-7.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e 65 maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, tappa del circuito regionale. Si tratta del trofeo “Centro Dentale M2” che terrà banco fino al 16 aprile.

Semifinale per Francesco Pratelli (Coopesaro Tennis) nell’Over 45, quarti per Andrea Stoppa (Tennis Villa Carpena), Gaddo Camporesi (Forum Forlì) e Fabrizio Rubbi (Sport Club Ozzano) nell’Over 55.

Over 45 ottavi: Stavros Papageorgiou (3.5)-Cristian Grossi (4.6) 6-1, 6-1. Quarti anche per Gaddo Camporesi. Quarti: Francesco Pratelli (3.4, n.2)-Stefano Monti (4.1) 3-6, 6-3, 10-5.

Nel tabellone Over 55, 5° turno: Paolo Pianesani (4.1)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-2, 6-1. Ottavi: Fabrizio Rubbi (3.5)-Biagio Maltese (4.1) 6-3, 7-5, Gaddo Camporesi (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Stoppa (4.1)-Massimiliano Antonini (3.4) 4-6, 7-6 (5), 10-5.

Nell’Over 65 il primo finalista è Franco Torreggiani (Pol. Pontelungo Bologna).

Quarti: Alessandro Beccari (4.1)-Stefano Montagna (3.5, n.3) 6-4, 6-3, Massimo Guermandi (4.1)-Pasquale Caserta (3.5, n.2) 6-4, 6-4. Semifinale: Franco Torreggiani (4.1)-Stefano Mambelli (4.1) 6-0, 6-0.

Tricolori Over 70. Giocata la seconda giornata dei campionati italiani a squadre Over 70. Nel 1° girone il Tc Bagnacavallo A ha battuto in casa 3-0 lo Sporting Club Parma. Domani alle 14.30 la terza giornata del primo girone con Tennis Modena-Ct Bagnacavallo A. Nel 2° girone il Ct Cesena ha battuto in casa 3-0 il Ct Bagnacavallo B: Paolino Pantani-Claudio Fiammenghi 7-5, 3-0 e ritiro, Carlo Bagnoli-Nazzareno Gardetti 7-5, 6-0, nel doppio vittoria di Tiboni-Muccioli per rinuncia. Domani la terza giornata: Ct Cicconetti-Ct Cesena.

CESENATICO. La primavera tennistica sui campi del Centro Tennis Paradiso prosegue da domani con il secondo torneo nazionale di 3°-4° categoria, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 135 giocatori. Dopo il successo della prima tappa, si profila un altro gran torneo che terrà banco fino al 27 aprile, sotto la regia del giudice di gara Marco Fucci. Nel maschile gli iscritti sono 107, si parte con il tabellone Nc. I big sono sicuramente i due 3.1, William Di Marco ed Alessandro Naso, a seguire i 3.2 Lorenzo Marchioni, Oscar Bisacchi e Giovanni Pecorari. Sono 28, invece, le iscritte al torneo femminile, che prevede un primo tabellone di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Cristina Carattoni, Benedetta Patimo, Emma Ceccarelli e la 4.2 Valentina Benati, poi il tabellone finale con teste di serie assegnate nell’ordine alla 3.2 Lucrezia Cavalieri ed alle 3.3 Valentina Giulianini ed Aurora Baldassarri.