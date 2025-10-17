Tennis: nel vivo l’Open “De Luigi” del Centro Federale San Marino, tanti romagnoli all’assalto dell’Open di Fermignano

SAN MARINO. Entra decisamente nella fase clou sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo nazionale Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club.
Conquistano il 3° turno, tra gli altri, Marco Chiarello (Forum), il sammarinese Mattia Muraccini (Tc Valmarecchia), Riccardo Bogdan Pastrav, allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center, ed il riminese Federico Strocchi (Tc Riccione), altro giovane giocatore che si allena al Ten Sport.
2° turno tabellone finale: Dario Zamagna (2.8)-Elio Testi (2.7) 6-1, 6-3, Enea Vinetti (2.7)-Julian Manduchi (3.1) 6-3, 6-2, Marco Chiarello (2.7)-Enea Carlotti (3.1) 6-1, 4-0 e ritiro, Mattia Muraccini (2.7)-Alessandro Naso (3.1) 6-3, 6-0, Riccardo Bogdan Pastrav (2.7)-Marco Giovagnoli (2.8) 6-3, 6-4, Alessandro De Gaetano (2.7)-Frederick Cortesi (3.2) 6-1, 2-6, 10-5, Rafael Capacci (2.7)-Leonardo Baldoni (3.1) 7-5, 6-3, Enea Sabatini (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7) 6-4, 6-3, Federico Strocchi (2.7)-Luigi Volpi (2.8) 6-1, 6-1.
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Rodica Frumos.
FERMIGNANO. Tanti i romagnoli al via nel classico torneo Open del Circolo Tennis Fermignano (1.500 euro di montepremi), in pieno svolgimento. Nei posti alti del seeding troviamo il 2.7 Federico Strocchi, Gabriele Sgroi, Enea Vinetti ed il 2.8 Dario Zamagna. Avanza Andrea Lombardini (Tc Viserba).
Tabellone di 3°, 1° turno: Andrea Lombardini (3.5)-Saul Salucci (4.1) 6-3, 6-3, Andrea Altaripa (3.5)-Alessio Simoncelli (4.1) 6-3, 4-6, 10-6.
Nel femminile da seguire le 2.5 Sara Aber, Silvia Alletti e le 2.7 Maria Luce Ossani, Ekaterina Cazac e Serena Pellandra.