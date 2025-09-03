Tennis: nel vivo il trofeo Oremplast del Ct Massa e gli Open al Cicconetti e al Casatorre

MASSA. Non tradiscono le aspettative i protagonisti più attesi, entrati in scena nei quarti di finale del 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (più ospitalità dai quarti) che si concluderà nella serata di giovedì 4 settembre.

Si interrompe dunque nei quarti il cammino di Pietro Ricci nella seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast (azienda massese da tempo partner in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale) e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023: il 17enne portacolori del club organizzatore, che da ottobre disputerà il campionato di serie A1 come vivaio nel team capitanato da Michele Montalbini, dopo essersi qualificato per il tabellone principale e aver messo a segno un bel “positivo” ai danni di un altro giovane emergente come Lorenzo Beraldo (2.3), ha trovato semaforo rosso (6-4 6-1 il punteggio) di fronte al modenese Luca Parenti (2.2, Club La Meridiana), terza testa di serie e finalista 12 mesi fa.

Quest’ultimo, nella parte bassa del tabellone, si giocherà l’ingresso nell’atto conclusivo con il 2.2 faentino Noah Perfetti (tesserato per il Centro Tennis Persiceto), n.2 del seeding, che a sua volta ha posto fine alla corsa del forlivese Nicola Ravaioli (2.5, Forum Tennis) imponendosi 6-4 6-3.

Esordio senza problemi per il 2.1 perugino Stefano Baldoni (Ct Giotto Arezzo), vincitore delle ultime due edizioni e primo favorito del tabellone, che ha liquidato per 6-1 6-0 Martino Guidotti (2.5, Match Ball Firenze) e in semifinale troverà dall’altra parte della rete Jacopo Landini (2.4, Tc Pistoia), che sul 7-6 2-0 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro di Tommaso Filippi (2.5, Forum Forlì).

Intanto nella sezione di conclusione di terza categoria successo di Gianfilippo Falconi (3.3, Ct Zavaglia), che ha superato 7-5 6-1 il pari classifica Andrea Severi, mentre in quella di quarta categoria affermazione di Emanuele Robustelli (4.3) regolando 6-4 6-3 Andrea Piccone (4.1).

Quarti di finale: Stefano Baldoni (2.1, n.1) b. Martino Guidotti (2.5) 6-1 6-0, Jacopo Landini (2.4) b. Tommaso Filippi (2.5) 7-6(4) 2-0 rit., Luca Parenti (2.2, n.3) b. Pietro Ricci (2.5) 6-4 6-1, Noah Perfetti (2.2, n.2) b. Nicola Ravaioli (2.5) 6-4 6-3.

RIMINI. Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano il 3° turno Beniamino Savini, allievo dello staff di Tennissimo al Tc Ippodromo, due giocatori portacolori del Ten Sport Center, Enea Vinetti e Diego Orlando, ed Alessandro Califano (Tc Moneta), un giocatore in ascesa che si allena alla Galimberti Tennis Academy.

Tabellone finale, 2° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 6-3, Beniamino Savini (2.8)-Matvii Lemishko (2.7) 6-2, 5-7, 6-1, Enea Vinetti (2.7)-Mattia Sartoni (3.2) 6-0, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-6, 6-3, Alessandro Califano (2.7)-Filippo Fracassi (3.1) 6-1, 6-3.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CASTEL SAN PIETRO. Avanza il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre.

Risultati, turno di qualificazione del primo tabellone: Daniele Tassi (4.1, n.1)-Daniele Ferragamo (4.2) 6-0, 6-2, Francesco Maria Ricci (4.1, n.3)-Nicolò Draghetti (4.2) 6-1, 6-1. Si qualifica anche Giuseppe Falconi (4.1).

Sezione di 3° categoria, 2° turno: Federico Nucera (3.5)-Pietro Molinari (4.1) 6-4, 7-5, Marco Deligia (3.5)-Paolo Modesti (4.2) 6-1, 6-1, Umberto Vocale (4.1)-Fabrizio Rubbi (3.5) 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.