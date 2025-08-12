Tennis, nel vivo il “Golfetta Open del Centenario” al Ct Rimini e il Memorial “Bilancioni” a Torre Pedrera

RIMINI. Macina risultati il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini. Conquistano il 3° turno Federico Strocchi, Edoardo Federico Manfredi, Beniamino Savini ed Alessandro Manco.Tabellone finale, 1° turno: Dario Zamagna (2.8)-Pietro Rinaldini (3.1) 6-2, 6-4, Riccardo Bogdan Pastrav (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-3, 6-2.2° turno: Beniamino Savini (2.8)-Luca Butti (2.8) 6-3, 6-2, Alessandro Manco (2.8)-Filippo Fracassi (3.1) 6-3, 6-4, Massimiliano Zamagni (3.1)-Andrea Travaglini (2.8) 7-5, 3-6, 10-8, Riccardo Muratori (2.8)-Alberto Maria Mami (3.2) 6-4, 6-7, 10-7, Luca Padrovani (2.8)-Luca Lorenzi (3.3) 5-7, 6-3, 10-5, Federico Strocchi (2.8)-Andrea Modenese (2.8) 6-2, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1)-Andrea Zanuccoli (2.8) 6-2, 3-6, 11-9,Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed RabieTORRE PEDRERA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dall’Asd Torre Pedrera, il memorial “Mauro Bilancioni”. Bernadetta Soriano (Ct Rimini) è la prima semifinalista, quarti di finale per Valeria Borgato, Alessia Rocchi, Claudia Crescenti, Karina Mirella Correa Moran e Bianca Lugaresi.Ottavi: Valeria Borgato (4.1, n.4)-Rita Sacchetti (4.6) 6-0, 6-0, Alessia Rocchi (4.1, n.6)-Jessica Piva Casadei (4.2) 6-1, 6-3, Claudia Crescentini (4.1, n.3)-Alessia Arcangeli (4.5) 6-0, 1-6, 10-8, Karina Mirella Correa Moran (4.2)-Nadia Gasponi (4.2) 7-5, 6-3. Quarti anche per Bianca Lugaresi (4.4). Quarti: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Anita Vernice (4.2) 6-3, 3-6, 11-9.La giudice di gara è Maria Cristina Maso, direttrice di gara Chiara Mendo.