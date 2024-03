Tennis, nel campionato Under 16 ok Massa, Cervia, San Marino e Fusignano

Si è giocata la seconda giornata del campionato Under 16 maschile. Nel 3° girone ok Ct Massa Lombarda B, che ha battuto 3-0 il Ravenna Sport Center: Alessandro Venturelli-Valentino Liverani 6-0, 6-0, Michele Capra-Federico Casadei 6-4, 6-2, Venturelli-Ventura b. Liverani-Zama 6-2, 6-2. In un altro match Ct Casalboni-Ct Cicconetti B 3-0.

Nel 6° girone brillano Polisportiva 2000 Cervia e San Marino Tc. Polisportiva 2000 Cervia-Ct Venustas 3-0: Lorenzo Vicari-Alessandro Giannini 6-2, 6-2, Mattia Sirilli-Nicolò Rinaldini 6-0, 6-1, Foschi-Ronconi b. Masinelli-Evangelisti 6-0, 6-0. Tc Viserba B-San Marino Tc 1-2: Michele Faetanini-Matteo Berardi 6-1, 7-6, Alessandro Ciacci-Tommaso Berardi 6-3, 6-1, Berardi-Paolini b. Faetanini-Bacciocchi 7-6, 6-4.

Nell’11° girone successi per Casale Tce Suzanne Lenglen 2 Fusignano. Forum B-Casale 0-3: Simone Romagnesi-Mattia Mazzolini 6-2, 4-6, 6-4, Kevin Mazzolani-Tommaso Caroli 6-2, 6-1, Romagnesi-Carta b. Mazzolini-Iudica 7-6 (0), 6-2. Ct Conselice-Suzanne Lenglen 2 0-3: Lorenzo Geminiani-Pietro Cantini 4-6, 6-3, 6-1, Andrea Xella-Andrea Cocchi 6-4, 6-3, Pelloni-Belletti b. Cantini-Cocchi 6-1 e ritiro.