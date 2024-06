Tennis: nei play-off di B1 il Tc Viserba sfiderà il Ct Lucca, in D4 turno finale dei play-off

VISERBA. Sarà il Circolo Tennis Lucca l’avversario del Tennis Club Viserba nella finale dei play-off di B1 maschile che andranno on scena con sfide di andata e ritorno. Per la precisione si giocherà il 30 giugno in Toscana, ritorno il 7 luglio sui campi del Tc Viserba. Per il team riminese si profila un confronto davvero ostico visto che il Ct Lucca può schierare i 2.3 Michele Ribecai, Emanuele Mazzeschi ed il bulgaro Gabriel Todorov Donev ed i 2.7 Jacopo Picchi, Federico Fulgeri, Emanuele Fedeli e Gabriele Pierro.

Sempre per quanto riguarda i campionati a squadre il Tc Viserba ha perso 4-0 il match di andata dei play-off di serie C femminile sui campi del Ct Grosseto. Ritorno domenica (dalle 10) a Viserba. A Grosseto grande prestazione di Marta Lombardini sconfitta solo al tie-break del 3° set da una giocatrice del calibro di Maria Vittoria Viviani. I parziali: Maria Vittoria Viviani-Marta Lombardini 6-4, 3-6, 7-6, Anna Nerelli-Evelyn Amati 6-0, 6-3, Martina Pratesi-Maria Bianca Bovara 6-2, 6-3, Viviani-Pratesi b. Lombardini-Bovara 6-0, 3-6, 10-2.

Intanto avanza sui campi del Tennis Club Viserba un grande appuntamento giovanile, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Nicolò Pazzaglini 7-6, 2-6, 10-8, Mattia Sena-Matteo Silvani 6-2, 6-2.

Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Matilde Ortolani 6-1, 6-2, Asia Montanari-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile 2° turno: Eleonora Morosini-Waleska Lusini 6-3, 5-7, 10-8. 3° turno: Sol Francini-Emma Morelli 6-2, 6-4, Chiara Lugaresi-Nema Dione 7-5, 6-3, Camilla Brolli-Elisabetta Pastore 6-3, 6-2. Quarti anche per Chiara Lugaresi.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone, 4° turno: Edoardo Casadei-Leonardo Cenciarini 2-6, 6-2, 10-5.

Turno di qualificazione: Leo Mazzarini (n.1)-Timofey Levchenko 6-1, 6-3, Alessandro Marcolini (n.3)-Gianluca Mezzapesa Valdinoci 6-2, 6-2, Riccardo Piraccini (n.4)-Julian Macini 6-3, 6-0, Giacomo Balzani (n.5)-Alessandro Pericoli 6-4, 4-6, 10-7.

Nell’Under 14 maschile turno di qualificazione: Massimo Marcolini (n.5)-Pietro Fabbri 6-0, 6-3, Alex Andrea Ravara (n.6)-Mattia Piepoli 6-1, 6-1, Tommaso Mandelli (n.7)-Adam Aluigi El Attar 6-0, 6-0, Nicolò Brugioni (n.2)-Davide Capodagli 6-0, 6-0, Leonardo Tana (n.1)-Alberto Biasini 6-0, 6-0, Gianmaria Sarti-Elia Sabatini (n.4) 6-1, 6-2, Achille Mari (n.3)-Giulio Colangeli 6-2, 6-0. Si qualifica anche Alessandro Guzinschi.

Tabellone finale, 1° turno: Alessandro Casanova-Massimo Marcolini 6-0, 6-0, Tommaso Zanzini-Nicolò Brugioni 7-6, 6-4.

Nel torneo Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Conti-Sveva Penna (n.1) 6-2, 6-0.

Nel tabellone principale 1° turno: Francesca Mora-Emma Moroni 6-1, 6-0, Viola Cuppini-Isabella Rampazzo 6-2, 7-5, Marta Bertozzi-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

RIMINI. Si giocano domenica (dalle 9) i match del turno finale del play-off della D4 maschile. Chi vince sale in D3. Tante le formazioni romagnole in campo, queste le sfide: Tc Imola-Ct Cicconetti, Ct Cesena B- Ct Correggio B, Tc San Felice A-Tc Castelbolognese, Ct Cesena A-Ct Po’ Adige.

Nel turno precedente: Circolo del Cabriolo-Tc Imola 0-3, Polisportiva Sammartinese-Ct Cicconetti 1-2 (Tiziano Gianni Del Gobbo-Claudio Chiani 7-6, 6-3, Andrea Parenti-Riccardo Albicini 6-1, 6-3, Chiani-Venturini b. Capelli-Albicini 7-5, 6-3), Ct Cesena B-L’Olimpica 3-0 (Andrea Monti-Lorenzo Goldoni 6-0, 6-1, Rocco Albini-Francesco Barazzoni 6-1, 6-1, Albini-Monti b. Barazzoni-Molinari 6-2, 6-1), Tc La Volee B-Tc Riccione 2-0, Ct Albinea A-Asbi Imola B 3-0, Tc Faenza A-Ct La Rocca A 1-2, San Marino Tennis Club B-Tc San Felice A 0-2, Tc Castelbolognese-Tennuoto 2-1, Ct Pieve di Cento A-Ct Cesena A 1-2 (Matteo Simeoni-Alessandro Monti 6-3, 7-6, Alessandro Bocchini-Paolo Branca 5-7, 6-3, 6-4, Maestri-Monti b. Simeoni-Branca 6-2, 6-4), Ct Po’ Adige-Misano Sporting Club B 3-0, Tre Colli Brisighella A-Tc Collecchio B 1-2, Tc Salsomaggiore B-Ct Cervia 3-0.