Tennis, Naso e Rosario Dominguez trionfano a Imola

Alessandro Naso e Margarita Rosario Dominguez trionfano sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola dove è andato in scena il torneo di 3° (limitato al 3° gruppo), maschile e femminile. Nel maschile successo di Alessandro Naso. Il 3.3 portacolori del Ct Cesena, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale il 3.4 Cristiano Vavalà per 4-1, 4-1 ed in finale l’altro 3.4 Nico Gnoli per 3-4 (1), 4-2, 8-6, Quest’ultimo in semifinale ha battuto 4-0, 4-1 il 3.3 Alessandro Cortesi (n.2).

Nel femminile successo di Margarita Rosario Dominguez, La 3.4 portacolori del Ct Bologna, testa di serie n.2, ha sconfitto una dopo l’altra la 3.4 Camilla Mondolfi (n.3) per 2-0 e ritiro ed in finale la 3.4 Melanie Carosella, portacolori proprio del Ct Cacciari, per 4-1, 4-3 (5). In semifinale bel successo di Melanie Carosella (n.1) sulla 3.4 Susanna Malvolti (n.5) per 4-2, 4-1. Il giudice di gara è stato Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.