Tennis, Nardi, Silvestroni, Zattini protagonisti a Meldola

Macina risultati il torneo di 3° organizzato dal Ct Meldola. Secondo turno: Daniele Brighi (4.6)-Massimo Angelo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 6-0, Enrico Amadori (Nc)-Riccardo Fabbri (4.5) 6-3, 6-1. Terzo turno: Andrea Bardi (4.4)-Fabio Baldacchini (4.6) 6-0, 6-3, Giacomo Rossi (4.3)-Davide Alessandro Gagliardi (4.5) 6-4, 7-5, Gabriele Schiavo (4.3)-Tommaso Babini (4.3) 6-4, 6-4, Filippo Caspoli (4.5)-Filippo Nanni (4.4) 6-1, 2-6, 11-9. Quarto turno: Andrea Nardi (4.3)-Gabriele Iudica (4.3) 6-0, 3-6, 10-3, Alessandro Silvestroni (4.3)-Luca Pistorio (4.4) 7-5, 3-1 e ritiro, Cristian Grossi (4.2)-Pier Francesco Golfarelli (4.4) 6-0, 6-0, Alberto Zattini (4.2)-Davide Ingannato (4.4) 7-5, 6-4.