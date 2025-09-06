Tennis, Nardi al 5° turno a Meldola

Primi match nel torneo di 3° organizzato dal Circolo Tennis Meldola. Secondo turno: Daniele Brighi (4.6)-Massimo Angelo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 6-0. Terzo turno: Andrea Bardi (4.4)-Fabio Baldacchini (4.6) 6-0, 6-3, Pier Francesco Golfarelli (4.4)-Francesco Di Tante (4.4) 6-2, 6-3, Thomas Guerra (4.3)-Riccardo Silvi (4.3) 6-3, 6-0, Davide Ingannato (4.4)-Daniele Brighi (4.6) 6-3, 6-1, Luca Pistorio (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-2, 6-0. Quarto turno: Andrea Nardi (4.3)-Gabriele Iudica (4.3) 6-0, 3-6, 10-3.