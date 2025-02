Tennis, Muratori e Cicognani brillano a Pinarella

Primi match sui campi del Circolo Ten Sport Center di Pinarella per il torneo Open di 2° categoria, il trofeo “Golfetta”. A guidare la lista degli iscritti, in termini di classifica, il 2.4 Sevan Bottari, che si allena proprio sui campi del Ten con il maestro Christian Rosti, a seguire i 2.5 Leonardo Iemmi, Nicola Ravaioli, Pietro Ricci, Diego Sabattini e Mattia Bandini, davanti ai 2.6 Luca Bartoli, Tommaso Filippi, Riccardo Parravicini, Alex Guidi e Federico Baldinini. Si parte con la sezione intermedia che vede come teste di serie nell’ordine i 3.1 Beniamino Savini, Andrea Monti, Federico Strocchi, Jacopo Liverani, Axel Cremonini, William Di Marco, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Riccardo Muratori, Lorenzo Bucaletti e Diego Tarlazzi.

Sezione intermedia, primo turno: Edoardo Zappalà (3.4)-Achille Mari (3.4) 6-3, 6-2, Ernesto Liberati Stentella (3.5)-Nicolò Della Chiara (3.5) 6-3, 6-4, Elia Michelangelo Cicognani (3.5)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-3, Alessandro Casadei (3.4)-Edoardo Belletti (3.4) 4-6, 6-2, 10-5, Luca Amati (3.5)-Andrea Valzania (3.5) 6-1, 6-0, Simone Sanzani (3.5)-Elia Sabatini (3.5) 6-1, 6-2, Francesco Pazzaglini (3.4)-Federico Berti (3.4) 4-6, 7-5, 10-8, Massimiliano Antonini (3.4)-Nicola Capanni (3.4) 6-0, 6-3, Stavros Papageorgiou (3.5)-Andrea Scazzieri (3.5) 6-0, 6-1, Nicola Ravera (3.3)-Ian Catallo (3.3) 7-5, 7-6, Marco Cola (3.3)-Luca Battistini (3.3) 6-0, 6-4. Secondo turno: Julian Manduchi (3.3)-Enea Sabatini (3.2) 3-6, 6-1, 10-4, Riccardo Mondardini (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.3) 6-3, 6-4, Francesco Muratori (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 6-4,