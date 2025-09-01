Tennis, Muraccini e Muratori avanzano al Cicconetti

Primi match sui campi del Ct Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. In evidenza all’esordio nel tabellone finale Beniamino Savini (Tc Ippodromo), Filippo Fracassi (Ct Rimini) e Mattia Sartoni (Tc Faenza), al 3° turno il sammarinese Mattia Muraccini (Tc Valmarecchia) e Riccardo Muratori (Ct Rimini). Tabellone finale, 1° turno: Beniamino Savini (2.8)-Alessandro Pesaresi (3.1) 6-3, 6-4, Filippo Fracassi (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 6-2, 6-4, Mattia Sartoni (3.2)-Luca Butti (2.8) 3-6, 6-4, 6-3. Secondo turno: Mattia Muraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 6-3.