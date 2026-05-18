Tennis, Morri e Garofalo brillano a Riccione

Avanza il torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Nel tabellone di 3° si qualificano, tra gli altri, Frederick Cortesi, Matteo Culcasi, Francesco Muratori e Vincenzo Coppi. Turno di qualificazione: Frederick Cortesi (3.1, n.1)-Nicolò Ceccarelli (3.2) 6-2, 6-0, Matteo Culcasi (3.1)-Giacomo Sgubbi (3.3) 6-3, 6-0, Francesco Muratori (3.1, n.4)-Matteo Simeoni (3.2) 7-5, 4-6, 10-3, Giacomo Fabbri (3.1, n.5)-Iangabriel Ferrara (3.1) 7-5, 6-1, Federico Lambertini (3.1)-Julian Manduchi (3.1, n.6) 6-4, 6-7 (1), 10-3, Alessandro Vavalà (3.2)-Alex Vincenzi (3.1, n.6) 3-6, 6-1, 10-6, Alessandro Orlandini (3.1)-Marco Vittori (3.3) 6-3, 6-2, Vincenzo Coppi (3.1, n.2)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-1, 6-3.
Femminile, tabellone di 3°, turno di qualificazione: Bianca Cecchini (3.2)-Sofia Baldani (3.1, n.1) 6-4, 6-2, Ginevra Baldazzi (3.2)-Cecilia Rondinelli (3.3) 6-1, 6-0. Primo turno tabellone finale: Matilde Morri (2.8)-Matilde Fini (2.8) 6-3, 6-0. Secondo turno: Laura Garofalo (2.8)-Chiara Giorgetti (2.8) 3-6, 7-5, 10-6.