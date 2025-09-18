Tennis, Morri e D’Alba avanzano al Cacciari

Dopo la conclusione del tabellone di 3° si giocano i match del main-draw e quindi entra nel vivo sui campi del Ct Cacciari di Imola il torneo Open femminile. All’esordio nel tabellone finale subito in bella evidenza la riminese Matilde Morri (Ct Rimini), Emanuela D’Alba (Tc Faenza) e Laura Garofalo (Tc Marfisa Ferrara), autrice di un “positivo” ai danni di Sofia Baldani. Primo turno tabellone finale: Emanuela D’Alba (2.8)-Carlotta Venera (2.8) 6-3, 6-3, Matilde Morri (2.8)-Gioia Bassi (2.8) 3-6, 7-6 (1), 10-6, Alessia Delmonte (2.8)-Eliza Andra Deaconu (2.8) 7-6 (4), 6-1, Gaia Arada (2.8)-Sara Chierici (3.2) 6-4, 6-2, Laura Garofalo (3.2)-Sofia Baldani (2.8) 6-4, 6-1.