Tennis, Moretti, Mazzetti, Borghetti nei quarti a Riccione

Michele Moretti (San Marino Tennis Club), Matteo Sirca (Asbi Imola), Andrea Mascarino (Tennis Medicina), Adelmo Mazzetti (Galimberti Tennis Team) e Matteo Borghetti (Ct Cervia) conquistano i quarti nel torneo di 4° categoria organizzato dal Tc Riccione.
Quinto turno: Lorenzo Accreman (4.1, n.1)-Fabio Travaglini (4.2) 0-6, 6-3, 10-7, Loris Pasini (4.1)-Alessio Simoncelli (4.1) 3-6, 6-4, 16-14, Matteo Silvagni (4.2)-Alessandro Mucelli (4.1, n.10) 6-1, 6-1, Claudio Sanchioni (4.1, n.7)-Alessandro Bernardi (4.2) 1-6, 7-6, 10-6, Marco Gianfrini (4.1)-Denis Marini (4.1) 6-3, 6-1, Matteo De Angeli (4.2)-Daniel Pellegrini (4.1, n.2) 2-6, 6-3, 11-9.
Ottavi: Michele Moretti (4.1, n.8)-Lorenzo Cenci (4.1, n.9) 7-5, 6-1, Matteo Sirca (4.1, n.4)-Martin Gamero Mariano (4.1) 6-0, 6-1, Andrea Mascarino (4.1, n.12)-Adriano Amadio (4.1, n.5) 6-7, 6-2, 10-5, Adelmo Mazzetti (4.3)-Fabio De Santis (4.1, n.6) 6-4, 4-6, 10-3, Matteo Borghetti (4.4)-Giovanni Casadei (4.1) 6-3, 6-0,
Nel doppio ottavi: Giacomo e Massimiliano Marchi b. Zanotti-De Angeli 6-4, 6-2. Quarti: Parenti-Taddei (n.1) b. Palmieri-Fabbri 6-1, 6-1, Cespuglio-Giovanelli b. Mariano-Calzini 7-6, 6-2, Bernardi-Vinetti (n.3) b. Mattioli-Ciuffoli 6-3, 6-1.