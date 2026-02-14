Tennis, Moretti e Casadei agli ottavi a Riccione

Michele Moretti (San Marino Tennis Club), Martin Gamero Mariano (Ct Fano) e Giovanni Casadei (Villa Carpena) sono stati i primi giocatori che sono approdati agli ottavi nel torneo di 4° categoria organizzato dal Tc Riccione. Quarto turno: Christian Pesaresi (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-4, 6-4, Pietro Federico Arcangeli (4.5)-Vittorio Patrignani (4.2) 7-6 (5), 7-5, Fabrizio Rossi (4.3)-Cory Catena (4.2) 6-4, 5-7, 10-5, Fabio Travaglini (4.2)-Andrea Mordenti (Nc) 6-3, 6-1, Nicolò Carta (4.2)-Luca Gianessi (4.4) 6-3, 6-4, Matteo Borghetti (4.4)-Enrico Maiola (4.2) 6-2, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Paolo Zurro (4.2) 6-4, 2-6, 10-5.

Quinto turno: Michele Moretti (4.1, n.8)-Franco Ubalducci (4.2) 6-3, 6-1, Martin Gamero Mariano (4.1)-Lorenzo Gemignani (4.1) 1-6, 7-5, 10-8, Giovanni Casadei (4.1)-Andrea Bernardi (4.1) 7-6, 6-3,

Doppio, Giacomo e Massimiliano Marchi b. Zanotti-De Angeli 6-4, 6-2, Palmieri-Fabbri b. Pasquinoni-Morri 6-3, 6-2.