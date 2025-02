Tennis, Moretti al quinto turno al Carpena

Al Villa Carpena prosegue il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Al 4° turno del maschile Marco Samorè e Matteo Barbieri del Villa Carpena e Filippo Fabbri (Forum Forlì), il primo a staccare il biglietto per il quinto turno è Matteo Moretti (Ct Cesena). Tabellone finale, terzo turno: Alessandro Zamagni (4.3)-Luca Pistorio (4.4) 6-4, 4-6, 10-6, Danilo D’Altri (4.3)-Federico Astore (Nc) 4-6, 6-4, 10-6, Riccardo Albicini (4.4)-Tommaso Volponi (4.3) 6-0, 6-0, Manuel Fabbri (4.4)-Federico Manzelli (4.3) 6-4, 3-0 e ritiro, Andrea Nardi (4.3)-Riccardo Valente (4.4) 5-7, 6-1, 10-6, Alessandro Silvestroni (4.3)-Stefano Caspoli (Nc) 7-5, 5-7, 10-7, Mauro Venzi (4.6)-Andrea Samorì (4.3) 6-2, 6-0, Alberto Zattini (4.3)-Gianpietro Domeniconi (4.5) 3-6, 6-1, 11-9, Marco Samorè (Nc)-Marco Fabbri (4.4) 6-2, 6-1, Matteo Barbieri (4.3)-Simone Armuzzi (4.5) 6-2, 6-1, Filippo Fabbri (4.3)-Franco Ciuffoli (4.6) 6-0, 6-1, Vincenzo Marino (4.3)-Francesco Peruzzi (4.4) 6-1, 6-0, Andrea Bardi (Nc)-Enrico Lucido Orlati (4.4) 6-2, 6-2, Dario Camporesi (4.5)-Andrea Verna (4.4) 6-1, 6-1. Quarto turno: Matteo Moretti (4.3)-Marco Schiavo (4.2) 7-6, 6-3.

Nel singolare femminile tabellone unico con le teste di serie assegnate alle 4.1 Emma Ceccarelli e Chiara Sbrighi. Primo turno: Maddalena Arfelli (Nc)-Maria Celeste Giovannini (Nc) 6-0, 6-1. Doppio maschile, primo turno: Federico e Dario Camporesi b. Agnoletti-Godoli 6-1, 6-1, Fiumana-Morigi b. Zadra-Nanni 7-5, 6-2. Ottavi anche per Volponi-Amadori. Secondo turno: Giacomo e Fabrizio Romagnoli (n.5) b. Franchi-Fiumana 6-2, 6-0.