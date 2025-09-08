Tennis, Moretti al 4° turno a Coriano

Primi match nel torneo di 4° categoria al Tc Coriano. Secondo turno: Raffaele Floris (4.6)-Giuliano Battistini (Nc) 6-3, 7-5, Lino Masi (Nc)-Enrico Fantini (4.6) 7-6, 3-6, 10-3, Gian Franco Frisoni (Nc)-Giulio Simoncelli (4.5) 6-1, 6-1, Pier Paolo Guardigli (4.5)-Francesco Lupini (Nc) 6-2, 6-3, Massimo Casali (4.6)-Niccolò Tonelli (Nc) 6-1, 6-1, Alessandro Gusella (Nc)-Marco Marchionni (4.5) 6-3, 6-0, Andrea Citroni (Nc)-Maurizio Battistini (4.5) 6-0, 6-0. Terzo turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Leonardo Patacconi (Nc) 6-1, 6-1.