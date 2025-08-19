Tennis, Montemaggi, Montoneri e Falconi al 5° turno a Viserba

Avanza a suon di risultati il torneo Open maschile del Tc Viserba. Nel tabellone di 3° in grande evidenza due giocatori del Tc Viserba, Pietro Montemaggi e Jacopo Montoneri, brilla anche Gianfilippo Falconi (Ct Zavaglia). Quarto turno: Pietro Montemaggi (3.2)-Andrea Bonivento (3.5) 3-6, 6-1, 10-6, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-2, Gianfilippo Falconi (3.2)-Islam Zeyd Al Kilani (3.3) 6-0, 7-6, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Luca Amati (3.2) 2-6, 6-1, 10-6.Nell’Open femminile conquistano il 3° turno la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Viola Amati (Tc Viserba). Secondo turno: Diamante Campana (3.2)-Elena Ravani (2.8) 6-3, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-2, 7-6, Viola Amati (2.8)-Alice Stella (2.7) 5-7, 6-2, 10-6.