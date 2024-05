Tennis, Minotti entra nel main-draw di Forlimpopoli

Sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli vanno in scena i match del tabellone dei 3.5 nel torneo di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo), la prima edizione del trofeo “Città di Forlimpopoli”. Avanzano nel tabellone finale Luca Franceschini (Tc Ippodromo), Elia Lazzeri (Ravenna Sport Center) e Daniele Lusini (Polisportiva Il Circolo di Sarsina), entra nel main-draw Filippo Minotti (Tc Luigi Laghi Forlimpopoli).

Sezione 3.5, turno di qualificazione: Federico Suzzi (3.5, n.2)-Pierangelo Taroni (4.4) 1-6, 7-5, 10-4, Alessandro Monti (Nc)-Stefano Ceroni Rinaldi (4.2) 6-4, 6-2, Filippo Minotti (3.5, n.4)-Francesco Maestri (3.5) 6-2, 6-2.

Si qualifica anche Daniele Lusini (4.2). Tabellone finale, 1° turno: Luca Franceschini (3.5)-Fabio Folletti (3.4) 6-4, 6-4, Elia Lazzeri (3.4)-Enrico Rustignoli (3.5) 6-1, 6-0, Daniele Lusini (4.2)-Giuseppe Leoncini (3.4) 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttrice di gara Doretta Agnoletti.

Intanto il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli lancia sulla scena federale un nuovo torneo giovanile, la prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli” in programma dal 15 al 13 giugno per le categorie Under 12 e 14, maschili e femminili.