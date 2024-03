Tennis, Minotti e Sgarzi in semifinale al Carpena

Il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, entra nella fase clou al Villa Carpena. Approdano in semifinale Alessandro Gaudenzi (Forum Forlì), Filippo Minotti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) e Davide Sgarzi (Ct Cesena). Maschile, quarti: Alessandro Gaudenzi (4.3)-Luca Di Giovanni (4.1, n.5) 6-0, 1-0 e ritiro, Filippo Minotti (4.1, n.1)-Daniele Lusini (4.2) 6-0, 6-2, Davide Sgarzi (4.2, n.15)-Tommaso Lombardi (4.1, n.10) 7-6, 5-7, 11-9.

Doppio maschile, quarti: Terranova-Tavani b. Alessandro e Simone Forti 6-0, 6-0. Nel doppio femminile finale tra Bagnolini-Brighi e Salvi-Fabbri. Singolare femminile, quarti: Benedetta Tolomei (Nc) b. Adele Baldazza (4.2) 1-6, 6-4, 10-6.