Tennis, Minichiello e Avanzini qualificati al Cacciari

E’ partita sui campi del Ct Cacciari di Imola l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile che rappresenta ormai una classica del tennis regionale. Si parte con il primo tabellone di 4° categoria dove si qualificano, tra gli altri, Tommaso Bergonzoni (Virtus Bologna), Andrea Minichiello (Asbi Imola), Michele Mignani (Ct Bologna) e Ruggero Avanzini (Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Turno di qualificazione: Tommaso Bergonzoni (4.1, n.2)-Francesco Gallo (4.1) 6-3, 6-1, Andrea Minichiello (4.1, n.3)-Leone Franchi (4.1) 6-0, 6-2, Michele Mignani (4.1)-Kevin Roda (4.1, n.4) 6-4, 6-2, Ruggero Avanzini (4.1)-Francesco Monteverde (4.1, n.6) 6-0, 6-4, Nicola Tassinari (4.1)-Alessandro Cardellicchio (4.1, n.7) 6-2, 6-0.