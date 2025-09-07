Tennis, Milandri e Lepri a segno a Russi

E’ partita una classica del tennis romagnolo di livello nazionale. Si tratta del torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”, una rassegna maschile e femminile. Il singolare maschile Open vede al via 52 giocatori. Si parte con la sezione Nc-4.3, primo tabellone, primo turno: Luca Milandri (Nc)-Giulio Caroli (Nc) 6-3, 6-2, Andrea Lepri (Nc)-Matteo Rava (Nc) 3-6, 6-2, 10-8. Nel femminile (17 al via) le principali favorite del seeding sono le 2.5 Sara Aber, Giulia Tozzola e Silvia Alletti. Nel tabellone di 3° n.1 Martina Ronconi (3.1), n.2 Emma Baldassari (3.1).