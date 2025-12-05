Tennis, Mezzetti supera il 4° turno a PInarella

Avanza il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. In bella evidenza Mirko Tieghi (Tc Il Ghiandaio) e Oreste Mezzetti (Tennis Medicina), nel femminile ottimo esordio di Eleonora Bernardi (Ct Castenaso), quarti per Valentina Baldinini (Tc Riccione).
Terzo turno: Giorgio Nardini (4.3)-Simone Mazzoni (4.5) 6-3, 6-3, Andrea Giuliani (4.4)-Andrea Maroni (Nc) 6-2, 6-3, Kevin Roda (4.4)-Valerio Saccomandi (4.6) 6-4, 6-2, Mirko Tieghi (4.3)-Luca Cantelli (Nc) 6-3, 6-2. Quarto turno: Oreste Mezzetti (4.6)-Alessandro Eugenio Vicini (4.2) 4-6, 6-3, 10-8.
Femminile 1° turno: Eleonora Bernardi (Nc)-Rita Sacchetti (4.4) 6-1, 6-1. Ottavi: Valentina Baldinini (4.3)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-3.