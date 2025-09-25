Tennis, Mengozzi, Magrini avanzano a Vallesavio

Avanza il torneo di 4° categoria maschile alla Polisportiva Tennis Vallesavio. Si tratta del trofeo “Marchi Giorgio”. Si parte con la prima sezione che vede in campo i giocatori Nc-4.2. Si qualificano per il tabellone finale Luca Giorgini e Claudio Degli Angeli. Terzo turno: Alessandro Piraccini (4.3)-Daniele Casadio (4.5) 6-4, 3-6, 10-8. Turno di qualificazione: Gianni Mengozzi (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.6) 6-3, 6-1, Marco Magrini (4.2, n.4)-Mariusz Borowski (4.4) 6-4, 4-6, 10-8, Luca Giorgini (4.3)-Massimo Benvenisti (4.2, n.2) 6-2, 6-2, Claudio Degli Angeli (4.2, n.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-1, 6-4.