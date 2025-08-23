Tennis, Melandri e Fazziani al 4° turno a Massa

Con la prima sezione dedicata ai 4ª categoria (cinque giocatori saranno promossi al tabellone successivo di 3ª categoria) ha preso il via il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Ct Massa Lombarda. Si parte con il tabellone di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Giorgio Manzoni, Andrea Piccone, Giuseppe Falconi ed ai 4.2 Matteo Sirca e Michele De Maio. Tabellone di 4° categoria, secondo turno: Massimo Freguglia (4.5)-Gianpietro Marrobbio (4.5) 6-1, 6-0. Terzo turno: Giampiero Melandri (4.3)-Claudio Santoni (4.3) 6-1, 6-1, Alberto Fazziani (4.3)-Luca Dragoni (4.3) 7-6 (0), 6-0.