Tennis, Mecarelli si qualifica per il tabellone principale del Future di Antalya

ANTALYA. Michele Mecarelli si qualifica per il tabellone principale nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra), tappa delle “Antalya Series”. Così al 1° turno: Baldisserri-Radu Valentin Filipache (Rou) 6-1, 6-0, Michele Mecarelli (n.7)-Jordi Garcia Mestre (Esp) 6-4, 2-0 e ritiro. Al 2° turno: Miha Vetrih (Slo, n.8)-Baldisserri 7-6 (6), 6-1 e Mecarelli-Tim Ritzer (Ger) 6-4, 7-5. Nel turno di qualificazione il giocatore che si allena alla Galimberti Tennis Academy ha battuto 6-1, 2-6, 10-6 Fabrizio Karol Pio Osti (n.13). Doppio, 1° turno: Baldisserri-Biondolillo contro Saritas-Yazdani (Tur-Iri).

Al via sempre ad Antalya il torneo Itf Women’s Tour dotato di 15.000 dollari di montepremi dove Alessandra Mazzola è la n.2 del seeding nel tabellone principale ed all’esordio affronta la bulgara Julia Stamatova.

Tricolori Under 16. Maria Luce Ossani si ferma al turno finale delle qualificazioni nei campionati italiani Under 16 femminili by Italgas, in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia. La portacolori del Ct Massa ha battuto all’esordio 1-6, 7-5, 6-0 la n.1 Finja Matuella poi nel match che valeva il tabellone principale è arrivata la sconfitta per 6-1, 6-1 contro Martina Danesi. I campionati italiani Under 16 maschili si svolgono presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.