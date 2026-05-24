Tennis, Mazzoni, Riciputi, De Angeli al 4° turno a Cesenatico

E’ partito sabato sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Primo tabellone, primo turno turno: Pasquale Pio Rinaldi (Nc)-Giacomo Solfrini (Nc) 6-1, 6-4, Alessandro Campana (Nc)-Luca Miliciani (Nc) 6-1, 6-3. Secondo turno: Mattia Casadio (4.6)-Luca Sabbatini (Nc) 6-2, 6-1, Andrea Razzani (4.6)-Enrico Cantarelli (Nc) 2-6, 6-4, 14-12. Terzo turno: Simone Mazzoni (4.4)-Mingxuan Chen (4.5) 6-1, 3-6, 10-5, Michele Riciputi (4.3)-Claudio Masinelli (4.3) 6-0, 6-3, Matteo De Angeli (4.2)-Dario Ventura (4.2) 7-5, 6-1.
Femminile, primo tabellone, primo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Stella Della Bartola (4.5) 6-2, 6-3, Marina Maldini (4.4) Nataliya Bilan (4.4) 7-5, 4-0 e ritiro.