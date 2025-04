Tennis, Mazzanti in semifinale al Queen’s

Avanza il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato al Queen’s di Cattolica dalla Galimberti Academy. Under 14 maschile, terzo turno: Elia Naldi-Nicolò Bollini 6-4, 6-2, Mattia Capannelli-Cesare Buondi (n.4) 7-5, 6-4, Gabriele De Vita-Gabriele Luminari 6-2, 6-2, Tommaso Mazzanti-Lorenzo Kapros 6-2, 6-1, Federico Pigaiani-Noè Baldini (n.3) 6-3, 6-1. Under 14 femminile, quarti: Agata Bravin (n.1)-Valentina Zavaglia 6-3, 6-1, Miriam Samorì-Ioana Bala 4-6, 6-2, 10-8, Angelica Bonetti (n.2)-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-3, Sofia Talamelli-Eva Raimondi (n.4) 6-3, 6-3.

Under 16 maschile semifinale per Tommaso Mazzanti, quarti per Leonardo Tana e Leonardo Capogrossi. Secondo turno: Leonardo Tana-Federico Guerra 6-3, 6-4, Leonardo Capogrossi-Manuel Montefiori 6-0, 6-1. Quarti: Tommaso Mazzanti (n.3)-Paolo Duranti 6-1, 6-1.