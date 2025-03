Tennis, Mattia Sena vince singolo e doppio nella prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen a Tolentino

TOLENTINO. Mattia Sena assoluto protagonista nella prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen andata in scena a Tolentino. Il promettente portacolori del Ct Cicconetti ha vinto infatti singolare e doppio nell’Under 10 maschile. In singolare Sena ha battuto nei quarti Jacopo Spagnoli per 6-2, 6-2, in semifinale Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione) per 6-0, 7-6 ed in finale Filippo Quarta per 7-6, 6-4. Da sottolineare in questo tabellone di singolare anche i quarti di finale di Gianmarco Diana (Tc Riccione), oltre la semifinale di Pazzaglini.

Nel doppio Under 10 vittoria della coppia formata da Mattia Sena e Gianmarco Diana che hanno battuto in semifinale Morganti-Marozzi per 6-1, 6-1 ed in finale Albertini-Quarta per 7-5, 6-0.

Nell’Under 10 femminile altro successo romagnolo con Beatrice Benvenuti. La giovanissima portacolori del Tc Riccione, allieva della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in semifinale Giada Berluti per 6-1, 6-2 ed in finale Nicole Rondina (Ct Montanari) per 6-1, 6-2. Nel doppio altro successo di Beatrice Benvenuti, in coppia con Noemi Gallina, in finale su Rondina-Romano per 6-1, 7-6.

Nel doppio Under 12 maschile bella finale per Gianmaria Dellarosa in coppia con Tommaso Migliorini: i due hanno battuto Bruno-Catalano (n.4) per 6-3, 6-3, prima della sconfitta per 6-1, 6-3 in finale contro Cipolletta-Bongiovanni (n.2).