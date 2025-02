Tennis, Mattia Sena vince al Forum

Al rush finale sui campi del Forum Forlì il torneo Under 10-12-14. Nell’Under 10 femminile derby in finale del Club La Meridiana di Casinalbo vinto da Micol Foggia su Vittoria Arginelli 6-4, 6-3. Semifinali: Vittoria Arginelli-Beatrice Benvenuti 4-6, 6-2, 10-6, Micol Foggia-Maya Puscas 6-1, 6-0. Nell’Under 10 maschile finale tra Gianmarco Diana (Tc Riccione) e Mattia Sena (Ct Cicconetti) che si impone 6-3, 5-7, 10-5. Nell’Under 12 maschile semifinali per Diego Gentile, Tommaso Migliorini, Mattia Biongiovanni e Robert Sebastian Cadar. Quarti: Diego Gentile (n.3)-Tommaso Pilati 6-1, 6-2, Robert Sebastian Cadar (n.2)-Alessio Pinti 7-5, 6-2, Mattia Bongiovanni (n.1)-Alessandro Teodorani 6-1, 6-2, Tommaso Migliorini-Tommaso Monti 6-3, 6-2. Nell’Under 12 femminile in semifinale Alice Balducci (Ct Cesena) e Petra Salvi (Tennis Modena). Quarti: Alice Balducci-Elisabetta Pastore 6-1, 6-1, Petra Salvi-Greta Bonaventura 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 maschile semifinali per Pietro Tombari, Mattia Spizzica, Alessandro Cardinaletti e Riccardo Briganti. Quarti: Tombari-Romano 6-0, 6-3, Cardinaletti-Cordella 6-3, 6-3, Briganti-Satta 6-1, 7-5, Spizzica-Sparagi 6-1, 6-0. Nell’Under 14 femminile conquistano le semifinali Carlotta Arginelli, Serena Pellandra, Sofia Foggia ed Emma Lanzoni. Quarti: Serena Pellandra (n.1)-Agata Bravin 6-0, 6-1, Carlotta Arginelli-Eliza Andra Deaconu (n.4) 6-0, 3-6, 10-5, Sofia Foggia (n.3)-Rachele Franchini 6-3, 6-3, Emma Lanzoni (n.2)-Jana Savolt 6-0, 6-1.