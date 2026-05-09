Tennis, Mattia Sena trionfa al Marconi

Mattia Sena trionfa a Forlì. La giovanissima promessa del Ct Cicconetti ha battuto in finale un altro bel prospetto come Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) conquistando così il torneo Under 12 al Tennis Club Marconi di Forlì, il trofeo “Defilus”. Nel match-clou Sena si è imposto 6-4, 6-7 (5), 10-4 al termine di una partita di alto livello.
Quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Giacomo Barbieri 6-4, 5-7, 10-5, Carlo La Malfa-Noah Prati 5-7, 7-5, 10-7, Patrick Balc-Nathan Baldassarri 6-0, 6-1, Mattia Sena-Pietro Allegra (n.2) 6-4, 6-4. Semifinali: Tommaso Cavassi-Carlo La Malfa 6-1, 6-2, Mattia Sena-Patrick Balc 6-4, 6-3.