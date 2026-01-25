Tennis, Mattia Sena parte forte al torneo giovanile del Forum Forlì

Da sabato al via sui campi del Forum Tennis Forlì, una bella edizione dell’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso gli iscritti sono ben 264, suddivisi in sei tabelloni, per questa grande rassegna nazionale che si concluderà con le finali l’8 febbraio. Gli iscritti tra gli Under 10 sono 29. Under 10 maschile, primo tabellone Under 9: Edoardo Alessi-Nicolò Eviani 6-2, 2-6, 10-6, Elia Pavolucci-Tommaso Fermi 6-4, 4-6, 10-7, Mattia Fabiani-Gianmaria Ghirelli 6-2, 6-0.

Nell’Under 12 maschile (63 iscritti) si parte con la sezione degli Nc, poi la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Denny Bentini, Gioele Romboli, Michele Catalano, Matteo Frate, Ruggero Bonatti, Tommaso Scungio e Mattia Corrarati. Nel tabellone finale guida le fila Tommaso Migliorini, seguito da Gianmaria Della Rosa, Filippo Bregoli e Tommaso Cavassi.

1° turno: Mattia Sena-Riccardo Cammi 6-0, 6-0, Ludovico Litta Dentoni-Emanuele Timpano 6-0, 6-0, Gianmarco Diana-Giuseppe Gherardi 6-1, 6-2, Alessio Morozzi-Leopoldo Scarpa 6-2, 6-0, Giacomo Barbieri-Filippo Manuzzi 6-1, 6-0, Manuel Vacca-Edoardo Rotundo 6-0, 6-0, Nicolò Pazzaglini-Pietro Gubbini 6-4, 6-1, Alessandro Frezza-Jacopo Tazzari 7-5, 6-3, Gianmarco Abbruzzese-Arsenie Bala 6-0, 6-0, Edoardo Garoia-Nicola Fabbri 6-3, 6-3, Mattia Gaggi-Matteo Silvani 6-1, 7-5, Leonardo Castori-Mattia Pambianco 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 femminile le giocatrici più titolate sono le 3.4 Maria Chiara Bacchini ed Alessia Barducci, a seguire le 3.5 Sofia Sanchi, Rachele Gusella, Giulia Oddone, Gisele Dallari e Victoria Vivi. Si parte con la sezione Nc, poi nel secondo tabellone n.1 Sophia Zoumbare, n.2 Giorgia Rombi, n.3 Ada Milocco, nel tabellone finale n.1 Alessia Barducci, n.2 Maria Chiara Bacchini.

Nell’Under 14 maschile (93 iscritti) si parte con una prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Vallini, Simone Di Presa e Lorenzo Casadei. Nella sezione di 4° teste di serie a Giacomo Forti, Riccardo Degli Angeli, Luca Vespasiano, Luca Magnoni, Denny Bentini, Marco Bonora, Leon Francesco Benericetti, Tommaso Mazzoni, Nicolò Tudini e Gianluca Mezzapesa Valdinoci. Nel tabellone finale n.1 Alessandro Bacchini, n.2 Riccardo Briganti, n.3 Nicolò Abbruzzese, n.4 Cesare Biondi, n.5 Filippo Terenzi, n.6 Lorenzo Zanardi, Diego Gentile e Mattia Vincenzi. 1° turno: Marco Pirini-Huang Jie Concu 6-0, 6-2. Turno di qualificazione: Simone Di Presa (n.2)-Cesare Imbroglini 6-0, 6-0, Lorenzo Casadei (n.3)-Jacopo Nicolucci 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile le big sono le 3.2 Alida Romagnoli, Federica Foschi, Elettra Fabbri, Alice Balducci ed Anna Foschini. Prima sezione dedicata alle Nc, poi il secondo tabellone con Giulia Marchesi n.1, Alessia Gullotti n.2, Sofia Bianchi n.3 e Mia Zanzi n.4, nel tabellone finale n.1 Anna Foschini, n.2 Elettra Fabbri, n.3 Alice Balducci, n.4 Federica Foschi. 1° turno: Sara Silenzi-Chiara Gramellini 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è Graziano Farolfi.