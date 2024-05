Tennis, Mattia Benedetti vince il torneo di Cesenatico

Mattia Benedetti batte Andrea Valli 7-6 (4), 1-6, 10-6 e si aggiudica il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Paradiso di Cesenatico. Una finale vissuta a lungo sul filo dell’incertezza, vinta dal portacolori del Club ravennate solo al super tie-break del 3° set.

In semifinale successo di Mattia Benedetti (Ct Zavaglia) su Pietro Rinaldini (Ct Rimini) per 6-3, 6-2, mentre Valli (Pol.2000 Cervia) l’ha spuntata su Andrea Zanuccoli nel derby per 6-4, 6-2.

Quarti: Mattia Benedetti (3.1, n.4)-Lorenzo Bonori (3.2) 6-0, 2-6, 10-5, Andrea Valli (3.1, n.3)-Nicola Montagna (3.2) 6-3, 6-2, Andrea Zanuccoli (3.1, n.2)-Felix Legnani (3.2, n.7) 6-1, 6-4, Pietro Rinaldini (3.2, n.8)-Enea Vinetti (3.1, n.1) 6-0, 6-4. Il giudice di gara è stato Marco Fucci.