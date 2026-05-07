Tennis, Matteini, Ascani, Cortesi negli ottavi al “Boschetti”

Avanza il tabellone finale nel torneo di 3° categoria al Tc Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Conquistano gli ottavi di finale Pietro Matteini (Ct Cicconetti), Alessandro Laganà (Ct Casalboni), Emanuele Ascani (Gt Rivazzurra) e Alessandro Cortesi (Tc Viserba).
Quarto turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 7-6, 6-1, Alessandro Manduchi (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-1, Pietro Matteini (3.2)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-2, Alessandro Laganà (3.3)-Tommaso Zanzini (3.2) 6-4, 6-1, Emanuele Ascani (3.2)-Francesco Paolini (3.4) 6-4, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-0, 7-5. Ottavi anche per Filippo Marcaccini (3.3) per il forfait del suo avversario.