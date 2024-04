Tennis: Massa, San Marino e Ippodromo Cesena a segno in Serie C

RIMINI. Le squadre romagnole protagoniste nella 3° giornata della serie C femminile. Nel 3° girone netta vittoria per 4-0 del Ct Massa in casa sullo Sportissima di Scandiano: Sofia Cadar-Elena Martinelli 6-1, 6-2, Patricia Brezoi Moldovan-Nicol Capone 6-3, 6-7, 6-2, Maria Vittoria Ranieri-Nina Bonacini 6-2, 6-1, Cadar-Ranieri b. Ferri-Bonacini 6-4, 6-3. Il 14 aprile la 4° giornata (dalle 9): Cus Ferrara-Ct Massa e Tc Viserba-Sportissima Scandiano. Nel 4° girone successo netto per 4-0 di San Marino Tennis Club e Tc Ippodromo Cesena. Le Titane si sono imposte sui campi del Ct Cacciari Imola: Silvia Aletti-Valentina Benini 6-0, 6-0, Talita Giardi-Melanie Carosella 6-1, 6-2, Iryna Horai-Arianna Maltese 6-3, 6-0, Alletti-Pellandra b. Benini-Carosella 6-4, 6-7 (4), 10-4. Il Tc Ippodromo Cesena ha sconfitto nettamente in casa 4-0 il Tc Faenza: Camilla Fabbri-Sofia Regina 6-3, 3-6, 6-0, Anita Picchi-Chiara Bartoli 6-3, 6-0, Giulia Bancale-Matilde Greco 6-1, 7-5, Picchi-Fabbri b. Greco-Bartoli 6-3, 6-3. Il 14 aprile Tc Faenza-Ct Cacciari e Tc Riccione-San Marino Tennis Club.