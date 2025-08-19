Tennis, Martinez trionfa al Ct Rimini

Nicolas Mateo Martinez domina il torneo Open al Ct Rimini, il trofeo “Golfetta Open del Centenario”. Nel match-clou il tecnico della Galimberti Academy, portacolori del Riviera Tennis Club, ha battuto 6-1, 6-3 il faentino Noah Perfetti. Quarti: Noah Perfetti (2.2, n.1)-Niccolò Ferrari (2.6) 6-2, 6-4, Nicola Ravaioli (2.5)-Tommaso Filippi (2.5) 2-6, 7-6, 10-3, Edoardo Betti (2.3, n.6)-Nicola Filippi (2.3, n.3) 6-2, 6-3, Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.2)-Andrea Militi Ribaldi (2.3, n.7) 6-2, 7-6. Semifinali: Perfetti-Ravaioli 6-3, 6-1, Martinez-Betti 7-5, 6-1.