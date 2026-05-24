Tennis, Martina Taioli vince al Carpena

Alle battute finali al Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. In finale Martina Taioli (Ct Cesenatico) ha battuto 6-2, 6-3 Giulia Paladini (Galimberti Team).
Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-1, 6-1, Martina Taioli-Clara Altavilla 6-0, 6-0. Semifinali: Martina Taioli-Matilde Rava 6-1, 6-2, Giulia Paladini-Beatrice Cola 6-1, 7-6.
Under 10 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Leonardo Gaudenzi 7-5, 6-2, Leonardo Oligeri-Alessandro Turroni 6-3, 6-3, Pietro Morganti-Martino Cicognani 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Sofia Sanchi (Tc Riccione). Semifinali: Emma Mattone-Giorgia Rombi (n.1) 4-6, 6-3, 10-4, Sofia Sanchi (n.2)-Martina Pinti 6-2, 6-0.
Under 12 maschile quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Michele Catalano 6-1, 6-2, Pietro Allegra (n.3)-Giacomo Barbieri 7-6, 3-6, 10-7, Davide Bonazza (n.2)-Lorenzo Verratti 6-1, 6-4.
Nell’Under 14 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala (Tc Riccione). Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Beatrice Benvenuti 6-1, 6-1, Ioana Bala (n.2)-Sofia Muccinelli 6-3, 6-0.
Under 14 maschile, quarti: Elia Naldi-Lorenzo Zanardi (n.1) 6-1, 6-1, Nicolò Maldini (n.4)-Gianmaria Mussoni 6-2, 6-3, Mattia Vincenzi (n.6)-Alessio Pinti (n.3) 6-2, 6-0, Noè Baldini (n.2)-Mattia Bruni (n.7) 4-6, 6-4, 10-3.