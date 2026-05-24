Tennis, Martina Taioli vince al Carpena

Tennis
  • 24 maggio 2026
La premiazione della finale Under 10 femminile al Carpena
La premiazione della finale Under 10 femminile al Carpena

Alle battute finali al Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. In finale Martina Taioli (Ct Cesenatico) ha battuto 6-2, 6-3 Giulia Paladini (Galimberti Team).

Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2, Beatrice Cola-Emma La Barba 6-1, 6-1, Martina Taioli-Clara Altavilla 6-0, 6-0. Semifinali: Martina Taioli-Matilde Rava 6-1, 6-2, Giulia Paladini-Beatrice Cola 6-1, 7-6.

Under 10 maschile, quarti: Mattia Zammarchi-Leonardo Gaudenzi 7-5, 6-2, Leonardo Oligeri-Alessandro Turroni 6-3, 6-3, Pietro Morganti-Martino Cicognani 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 femminile finale tra Emma Mattone (Ct Casalboni) e Sofia Sanchi (Tc Riccione). Semifinali: Emma Mattone-Giorgia Rombi (n.1) 4-6, 6-3, 10-4, Sofia Sanchi (n.2)-Martina Pinti 6-2, 6-0.

Under 12 maschile quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Michele Catalano 6-1, 6-2, Pietro Allegra (n.3)-Giacomo Barbieri 7-6, 3-6, 10-7, Davide Bonazza (n.2)-Lorenzo Verratti 6-1, 6-4.

Nell’Under 14 femminile match-clou tra Federica Foschi (Virtus Bologna) e Ioana Bala (Tc Riccione). Semifinali: Federica Foschi (n.1)-Beatrice Benvenuti 6-1, 6-1, Ioana Bala (n.2)-Sofia Muccinelli 6-3, 6-0.

Under 14 maschile, quarti: Elia Naldi-Lorenzo Zanardi (n.1) 6-1, 6-1, Nicolò Maldini (n.4)-Gianmaria Mussoni 6-2, 6-3, Mattia Vincenzi (n.6)-Alessio Pinti (n.3) 6-2, 6-0, Noè Baldini (n.2)-Mattia Bruni (n.7) 4-6, 6-4, 10-3.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui