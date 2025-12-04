Tennis, Martelli, Giuliani, Roda avanti a Pinarella

Avanza il torneo di 4° categoria organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Brillano Marco Martelli (Asbi Imola), Andrea Giuliani (Ten Sport Center) e Kevin Roda (Tennis Medicina). Secondo turno: Luca Cantelli (Nc)-Giovanni Ghinassi (4.5) 7-5, 6-4. Terzo turno: Giorgio Nardini (4.3)-Simone Mazzoni (4.5) 6-3, 6-3, Alessandro Nanni (4.3)-Simone Gobbo (4.3) 6-2, 7-6, Marco Martelli (4.3)-Andrea Gobbi (4.5) 6-1, 6-0, Andrea Giuliani (4.4)-Andrea Maroni (Nc) 6-2, 6-3, Kevin Roda (4.4)-Valerio Saccomandi (4.6) 6-4, 6-2.