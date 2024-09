Va in scena martedì alle 19.30 al Ct Cacciari, la finalissima del 3° trofeo “F.C. Costruzioni”, il 6° memorial “Giampiero De Giovanni”, Open femminile dotato di 1500 euro di montepremi. Di fronte l’imolese Camilla Scala (Club Tennis Ceriano) che in pratica gioca sui campi di casa e Alice Gubertini (Sporting Club Sassuolo), autrice in semifinale dell’eliminazione di Giulia Tozzola portacolori dell’Alez Rambelli Academy 6-3, 6-4. La Scala in semifinale ha battuto Eleonora Rescia 6-0, 6-3.