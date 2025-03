Tennis, Marta Lombardini in semifinale a Firenze

Il Matchball di Firenze ospita il torneo di singolare e doppio maschile e femminile, le pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia. Nel femminile la riminese Marta Lombardini è in semifinale dopo aver battuto seccamente nei quarti Giorgia Pinto 6-1, 6-3. Ora semifinale contro la 2.1 Anastasia Grymalska (n.2). La portacolori del Tc Viserba era impegnata anche in doppio dove, in coppia con Vittoria Modesti, è approdata alle semifinali dove è arrivata la sconfitte 6-4, 6-1 contro Tedesco-Girelli. Quarti anche per Pantoli-Pasetto fermate da Martellenghi-Lazzeri per 6-3, 4-6, 10-7. Nel doppio maschile finale per la coppia Ricca-Bilardo che ha battuto nei quarti 6-1, 6-3 Furlanetto-Comino e in semifinale 6-0, 6-0 Guidotti-Padovani.