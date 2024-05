Tennis, Marta Lombardini conquista l’Open di San Marino

Marta Lombardini trionfa sul Titano. La riminese portacolori del Tc Viserba e la ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia) sono state protagoniste fino alle battute conclusive del torneo nazionale Open del San Marino Tennis Club. Nel match-clou, andato in scena questa mattina, si è imposta piuttosto agevolmente la giocatrice riminese per 6-3, 6-1.

In semifinale Sara Aber (2.6) ha vinto il derby ravennate su Gaia Donati (2.8) per 6-4, 6-3. E’ stata una sfida all’insegna della linea verde, vinta dall’Under 16 allieva della scuola agonistica del Ct Zavaglia sull’Under 14 che difende i colori del Ct Giotto di Arezzo. Nell’altra semifinale la 2.6 riminese Marta Lombardini si è imposta agevolmente per 6-2, 6-3 sulla 2.8 Stella Cassini, allieva della Galimberti Tennis Academy.

In precedenza si era concluso il tabellone di 3° con il successo di Ilaria Rondinelli (3.1), portacolori del Centro Tennis Argenta, in finale sull’altra 3.1 Maria Luce Ossani (Ct Massa) per 6-4, 6-4. Il giudice di gara è stato Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.