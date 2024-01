Tennis, Marta Bertozzi si ferma in finale al “Saranno Famosi”

Marta Bertozzi si ferma solo in finale nell’ormai classico torneo nazionale giovanile “Saranno Famosi”. Si tratta del torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, memorial “Giusseppe Ballabio”, andato in scena nel Circolo di Giussano in Provincia di Monza-Brianza. La portacolori del Tc Viserba è approdata in finale nel tabellone Under 12 dopo il successo per 5-7, 6-4, 10-3 su Giulia Tonetti e soprattutto dopo l’exploit in semifinale contro Eleonora Vismara (n.1), battuta 6-4, 6-2. Nella finalissima contro Sara Oppo, testa di serie n.3, è arrivata la sconfitta per 6-3, 6-0.