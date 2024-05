Tennis, Marcolini e Degli Angeli in semifinale al Marconi

Il Tennis Club Marconi di Forlì ospita il torneo giovanile, il trofeo “Otoplus Centro Audioprotesico” con 71 giocatori nei quattro tabelloni in programma, Under 12-14, maschili e femminili. Under 12 femminile 2° turno: Carolina Franchini-Alessia Guerrini 3-6, 6-3, 10-7, Noemi Caligari-Nina Spada 6-1, 6-0. Under 12 maschile ottavi: Matteo Campana-Tommaso Volponi 6-1, 6-0, Andrea Caminati-Gianmaria Mancini 6-0, 6-0, Davide Bendandi-Manuel Celli 6-3, 6-3. Quarti: Alessandro Marcolini-Davide Bendandi 6-3, 6-2, Riccardo Degli Angeli-Riccardo Piraccini (n.2) 7-5, 7-5.

Under 14 maschile turno di qualificazione del primo tabellone: Flavio Areolite-Tommaso Allegra 6-1, 6-1, Simone Detti-Giuseppe Coromano 6-2, 6-1. Primo turno tabellone finale: Riccardo Vecchi-Pietro Reggiani 6-0, 6-1, Francesco Moretti-Giorgio Feruzzi 6-2, 6-2, Simone Detti-Leone Franchi 6-3, 6-4, Riccardo Vecchi-Pietro Reggiani 6-0, 6-1, Flavio Aerolite-Tommaso Patrignano 6-3, 6-1.. Secondo turno: Matteo Rossi-Francesco Moretti 6-2, 6-7 (5), 10-6,