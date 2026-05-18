Tennis, Marchi, Caminati, Balzani e Bonora nei quarti a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16 maschile. Nell’Under 14 conquistano i quarti Gianmaria Marchi, Andrea Caminati, Giacomo Balzani e Marco Bonora: Gianmaria Marchi-Riccardo Piraccini 6-2, 3-6, 10-4, Andrea Caminati-Riccardo Cricca 1-6, 6-3, 14-12, Giacomo Balzani-Riccardo Degli Angeli 6-2, 6-4, Marco Bonora-Patrick Balc 6-0, 6-1.
Nell’Under 16 maschile quarti per Alessandro Minguzzi, Samuel Cavallini, Gabriele Pistorale e Riccardo Vecchi: Alessandro Minguzzi-Filippo Menzolini 6-4, 7-6, Samuel Cavallini-Emanuele Battistini 3-6, 7-5, 10-8, Gabriele Pistorale-Andrea Samorì 6-0, 6-2.