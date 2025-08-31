Tennis, Manuel Vacca e Christian Dreon vincono l’Under 10-12 dell’Up Torre Pedrera

TORRE PEDRERA. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis.Nell’Under 10 maschile successo di Manuel Vacca in finale su Edoardo Garoia nel derby del Tennis Villa Carpena per 2-6, 6-0, 10-5.Quarti: Edoardo Garoia-Giosuè Gasparelli 6-1, 7-6, Riccardo Monti-Jacopo Tazzari 6-2, 6-3, Marco Boschetti-Fabio Medri 6-1, 3-0 e ritiro, Manuel Vacca-Tommaso Petrini 4-6, 6-0, 11-9. Semifinali: Manuel Vacca-Marco Boschetti 6-1, 6-0, Edoardo Garoia-Riccardo Monti 7-5, 6-3.Nel torneo Under 12 maschile Christian Dreon (Nord Tennis Sport 4 Friends) ha sconfitto nettamente in finale per 6-1, 6-0 Riccardo Cricca (Ct Massa Lombarda).Quarti: Christian Dreon (n.1)-Rodrigo Coppa 6-2, 6-3, Riccardo Cricca (n.3)-Tommaso Cenci 6-1, 6-2, Patrick Balc (n.2)-Alessandro Venturini 6-2, 7-5, Riccardo Degli Angeli (n.4)-Andrea Magnoni 6-2, 6-4. Semifinali: Dreon-Degli Angeli 6-3, 6-0, Cricca-Balc 6-2, 3-6, 10-6.Il giudice di gara è Massimo Carli, direttrice di gara Isabella Telesca.