Tennis, Manfredi-Bertozzi e Manco-Montoneri le semifinali del “Muccini” al Tc Riccione

RICCIONE. Vanno in scena oggi sui campi del Tennis Club Riccione le semifinali del classico trofeo “Muccini”, il torneo nazionale maschile limitato ai giocatori di 3° (3° gruppo) con un montepremi di 100 euro. Semifinali che vedono protagonisti ben tre giocatori del Tc Viserba, Edoardo Federico Manfredi, Alessandro Manco e Jacopo Montoneri, e Leonardo Bertozzi (Ct Rimini). Le semifinali Manfredi-Bertozzi e Manco-Montoneri sono in programma oggi in contemporanea alle 19.

Quarti: Edoardo Federico Manfredi (3.4)-Marco Manzaroli (3.4) 6-3, 6-2, Leonardo Bertozzi (3.4)-Stefano Vellucci (3.5) 6-2, 6-4, Alessandro Manco (3.3, n.2)-Nicolò Santi (3.4, n.7) 6-1, 6-3.

In semifinale anche Jacopo Montoneri (3.4) per il forfait di Julian Manduchi (3.3, n.3).

Il giudice di gara è Simone Lusini