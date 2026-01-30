Tennis, Mancini, Campana, Diana avanzano al Forum

Prosegue a ritmo sostenuto sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Under 10 maschile, primo tabellone Under 9, turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5, Alvise Scarpa-Edoardo Alessi 6-3, 7-5. Tabellone finale, ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Federico Campana-Elia Pini 6-2, 6-2, Andrea Nocco-Martino Cicognani 6-0, 6-0.
Under 12 maschile, secondo tabellone, 3° turno: Nicolò Pazzaglini-Ludovico Tura 6-0, 6-0, Giacomo Barbieri-Noah Prati 6-0, 6-4, Mattia Sena-Tommaso Cimadom 6-0, 6-1, Mattia Gaggi-Alessandro Bisi 6-1, 6-2, Achille Amadio-Alessandro Pinto 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Gianmarco Diana-Matteo Frate (n.4) 6-2, 6-1.
Under 12 femminile, secondo tabellone, terzo turno: Beatrice Benvenuti-Vittoria Pracucci 6-1, 6-2, Anna Ferrari-Ada Milocco (n.3) 6-3, 6-0, Livia Lamieri-Emma Curcio 6-0, 6-3.
Under 14 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Manuzzi-Giacomo Forti (n.1) 6-2, 6-1, Riccardo Degli Angeli (n.2)-Diego Casadei 6-1, 7-6 (0), Luca Vespasiano (n.3)-Davide Bendandi 6-3, 6-3, Luca Magnoni (n.4)-Elia Samorè 6-1, 6-1, Diego Barchi-Denny Bentini (n.5) 1-6, 7-6 (6), 10-7, Riccardo Granone-Marco Bonora (n.6) 6-4, 6-1, Manuel Monterastelli-Leon Francesco Benericetti (n.7) 6-1, 6-1, Tommaso Mazzoni (n.8)-Lorenzo Nannoni 6-3, 6-1, Nicolò Tudini (n.9)-Tommaso Mazzotti 6-1, 6-4, Lorenzo Saccani-Alessandro Marzocchi 6-4, 6-2.
Under 14 femminile, secondo tabellone, turno di qualificazione: Mia Zanzi (n.4)-Asia Caputo 6-4, 6-1, Sofia Bianchi (n.3)-Emma Lamieri 3-6, 6-1, 10-8, Alessia Gullotti (n.2)-Sofia Valentini 6-0, 6-4, Giulia Marchesi (n.1)-Lavinia De Franco 6-2, 6-0.