Tennis, Mami e Viola Amati avanti a Catania

Diversi giocatori romagnoli in campo nel torneo di pre-qualificazione Bnl in corso a Catania. Nel maschile partono dal tabellone finale il 2.2 imolese Enrico Baldisserri e il 2.4 Samuel Zannoni, molto bene nel secondo tabellone di selezione il 2.8 Alberto Maria Mami (Tc Riccione) che ha raggiunto il 4° turno dopo le vittorie 6-1, 6-0 su Daniele Ellena (2.7) e 6-2, 6-2 su Luigi Barbagallo (2.7). Nel femminile terzo turno nel tabellone di selezione per Viola Amati. La 2.7 del Tc Viserba si è imposta 6-1, 6-0 sulla 3.1 Anna Sofia Toro. Nel tabellone a conclusione di 3° la 3.1 Francesca Sparnacci (Tc Riccione) si è qualificata battendo 6-2, 6-1 l’altra 3.1 Emily Raimondi (n.2), poi ha ceduto all’esordio nel tabellone successivo per 6-3, 6-0 a Vinus Killian Raineri.