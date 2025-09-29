Tennis, Mami al 4° quarto turno al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Nel singolare maschile disco verde per Lorenzo Mami, Luca Pistorio, Filippo Gatta e Luca Amato. Tabellone 4.6-4.3, primo turno: Marco Dovizioso (Nc)-Robertino Neri (4.6) 6-4, 6-2, Filippo Ruggeri (Nc)-Fabio Argnani (4.6) 6-0, 6-0, Lorenzo Monti (Nc)-Tommaso Brasey (4.6) 7-6, 6-1, Samuele Di Fiore (Nc)-Antonio Russo (4.6) 6-1, 6-0, Andrea Fabbri (Nc)-Antonio Giuseppe Nervegna (4.6) 6-4, 6-2, Luca Amato (Nc)-Elia Farneti (4.5) 7-5, 4-6, 11-9.Secondo turno: Filippo Gatta (4.4)-Manuel Fabbri (4.4) 5-7, 7-5, 10-5, Luca Pistorio (4.4)-Marco Perfetti (4.4) 6-3, 6-0. Terzo turno: Lorenzo Mami (4.4)-Marco Caruso (4.5) 6-1, 6-1.