Tennis, Maini, Berti, Palli avanti a Faenza

Entra nella fase clou il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tc Faenza. Nel maschile avanzano Mattia Maini, Ennio Rombi, Federico Berti e Michael Palli. Maschile, 5° turno: Mattia Maini (4.1)-Christian Lupone (4.3) 7-6 (3), 6-3, Ennio Rombi (3.4)-Maikol Baldassarri (4.1) 4-6, 6-2, 11-9, Federico Berti (3.4)-Enrico Pompignoli (4.1) 7-6 (8), 6-4, Michael Palli (4.1)-Stefano Ceroni Rinaldi (3.5) 6-3, 6-0, Alessandro Claysset (3.5)-Luca Continelli (4.2) 6-3, 1-6, 10-4 Cecil Daval (4.4)-Leone Matteo Geri (4.1) 6-0, 6-2.Femminile turno di qualificazione: Letizia Bazzocchi (4.2)-Alessia Frontini (4.1, n.3) 7-6, 6-2. Si qualificano anche Lucia Tarlazzi (4.1, n.1) e Valentina Montebugnoli (4.1, n.2).